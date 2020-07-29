«Это был такой флагман прогресса по сравнению с капиталистическими странами, где во главе угла ставится конкуренция, захват и империализм, Советская Россия во многом была ему антиподом и позитивным примером для многих стран мира», — пояснил эксперт.
С того времени многое изменилось, Россия сама приняла капиталистические ценности, но, тем не менее, она стала сражаться за более справедливое мироустройство и многополярный мир, констатировал политолог.
Это тоже многих привлекает, потому что не все довольны глобальным доминированием Запада, и Россия в какой-то степени пытается вернуть утраченные позиции советского времени, считает Дзермант.
Но если сравнивать Россию с США и Европой, то Россия пока все же отстает в плане «мягкой силы», поскольку Запад демонстрирует гораздо больше успехов в сфере экономики и технологий, добавил собеседник издания.