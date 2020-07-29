У России есть свой привлекательный образ, на основе которого действует ее «мягкая сила». Это связано с советским наследием, потому что СССР помогал разным странам развиваться и помогал в их антиколониальной борьбе. Об этом рассказал главный редактор сайта IMHOclub.by Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: России не надо думать, что страны бывшего СССР никуда не уйдут от нее © Facebook, Алексей Дзермант

С того времени многое изменилось, Россия сама приняла капиталистические ценности, но, тем не менее, она стала сражаться за более справедливое мироустройство и многополярный мир, констатировал политолог.

Это тоже многих привлекает, потому что не все довольны глобальным доминированием Запада, и Россия в какой-то степени пытается вернуть утраченные позиции советского времени, считает Дзермант.

Но если сравнивать Россию с США и Европой, то Россия пока все же отстает в плане «мягкой силы», поскольку Запад демонстрирует гораздо больше успехов в сфере экономики и технологий, добавил собеседник издания.