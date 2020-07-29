Эксперт отметил, что хотя одним из соседей Армении является Иран, у Еревана достаточно благоприятные отношения с США.
Также, по его мнению, у Армении, которая находится между Россией и Грузией, хорошие отношения и с Москвой, и с Тбилиси, хотя у этих стран нет между собой дипломатических отношений, и они пережили войну.
«Это не просто. С этим возникают проблемы. Иногда на Западе нас считают чересчур пророссийскими, а в России — чересчур прозападными. Но тем не менее Армении удается проводить политику учета и совмещения интересов. Это не случайность. Это такой тип внешней политики, который Армения демонстрирует уже не первый год», — считает Искандарян.
Политолог добавил, что Армения и дальше будет стремиться к тому, чтобы не стать полем битвы между Востоком и Западом и другими глобальными игроками.