Традиция внешнеполитической политики Армении состоит в том, чтобы пытаться совместить интересы разных игроков, а не противопоставлять их друг другу. Об этом рассказал глава Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян в интервью изданию Украина.ру

Александр Искандарян: Армения сделает все, чтобы не стать полем битвы между Востоком и Западом © Sputnik /Asatur Yesayants

Также, по его мнению, у Армении, которая находится между Россией и Грузией, хорошие отношения и с Москвой, и с Тбилиси, хотя у этих стран нет между собой дипломатических отношений, и они пережили войну.

«Это не просто. С этим возникают проблемы. Иногда на Западе нас считают чересчур пророссийскими, а в России — чересчур прозападными. Но тем не менее Армении удается проводить политику учета и совмещения интересов. Это не случайность. Это такой тип внешней политики, который Армения демонстрирует уже не первый год», — считает Искандарян.

Политолог добавил, что Армения и дальше будет стремиться к тому, чтобы не стать полем битвы между Востоком и Западом и другими глобальными игроками.