Американские евреи неоднородны в американской политике, и нынешние события не изменили расстановку сил в еврейской среде, рассказал в интервью изданию Украина.ру левый политический философ Антон Розенвайн

Антон Розенвайн: Победит Трамп — протесты в США продолжатся, а если демократы — их жестко подавят © kp.ru

«Русскую эмигрантскую еврейскую среду они с тех времён и окучивают. Оттуда, из тех времён, растут ноги у связки русской (где роль гегемона играют евреи) эмигрантской среды и штаба Трампа. При этом ключевую роль играет Джулиани — экс-мэр Нью Йорка, обеспечивший комфортное положение в городе русской мафии в период своего руководства. Между тем, правые евреи — это не большинство в Америке. Это скорее союз религиозных общин, еврейской мафии и зависимого от неё еврейского рабочего класса», — рассказал Антон Розенвайн.

Еврейский же средний и апперклассы (высшее общество. — Ред.), в свою очередь, весьма критически смотрят на политику Израиля.

И политика демократов, в частности, попытка администрации Клинтона заставить Тель-Авив идти на уступки палестинцам всегда пользовались поддержкой, а нередко и исходила из среды либерального (прогрессивистского) еврейства, добавил собеседник издания.

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