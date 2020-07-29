По его словам, правые (позиция: Израиль превыше всего) давно (как минимум с рейгановских, а возможно, и с никсоновских времён) аффилированны с Республиканской партией.
«Русскую эмигрантскую еврейскую среду они с тех времён и окучивают. Оттуда, из тех времён, растут ноги у связки русской (где роль гегемона играют евреи) эмигрантской среды и штаба Трампа. При этом ключевую роль играет Джулиани — экс-мэр Нью Йорка, обеспечивший комфортное положение в городе русской мафии в период своего руководства. Между тем, правые евреи — это не большинство в Америке. Это скорее союз религиозных общин, еврейской мафии и зависимого от неё еврейского рабочего класса», — рассказал Антон Розенвайн.
Еврейский же средний и апперклассы (высшее общество. — Ред.), в свою очередь, весьма критически смотрят на политику Израиля.
И политика демократов, в частности, попытка администрации Клинтона заставить Тель-Авив идти на уступки палестинцам всегда пользовались поддержкой, а нередко и исходила из среды либерального (прогрессивистского) еврейства, добавил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.