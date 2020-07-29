Фундаментом этого морального права является общепризнанные истины — не только внутри страны, но и за её пределами. Российская Федерация фундаментом морального права сделала символы советского периода — День Победы и дружбу народов.
Однако Украина интерпретировала День Победы в смысле «это не наша война», а вместо дружбы народов существует лишь расчётливый национальный эгоизм, вооружённый универсальной мантрой всех соседей к России: «дайте денег».
«Куда лучше для Российской Федерации было бы сделать фундаментом морального права достижения и ценности дореволюционной России. Заявив себя продолжателем исторической миссии Российской империи, Российская Федерация не только бы вернула на законное место блестящую русскую культуру, но и получила бы полное моральное право влиять на Украину и Белоруссию: русские идут защищать права русских, попираемые властями этих стран», — считает Виталий Шмаленюк.
В этом смысле присоединение Крыма не только законное право, но и историческая обязанность по отношению к русским — крупнейшему коренному народу России, добавил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.