«Мягкая сила» — это моральное право добиваться от «уважаемых партнёров» наших интересов и целей, даже когда они противоречат их интересам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал координатор гражданского клуба «Добрые русские люди» Виталий Шмаленюк

Насколько эффективная и жесткая у России «мягкая сила»? Мнения экспертов © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

Однако Украина интерпретировала День Победы в смысле «это не наша война», а вместо дружбы народов существует лишь расчётливый национальный эгоизм, вооружённый универсальной мантрой всех соседей к России: «дайте денег».

«Куда лучше для Российской Федерации было бы сделать фундаментом морального права достижения и ценности дореволюционной России. Заявив себя продолжателем исторической миссии Российской империи, Российская Федерация не только бы вернула на законное место блестящую русскую культуру, но и получила бы полное моральное право влиять на Украину и Белоруссию: русские идут защищать права русских, попираемые властями этих стран», — считает Виталий Шмаленюк.

В этом смысле присоединение Крыма не только законное право, но и историческая обязанность по отношению к русским — крупнейшему коренному народу России, добавил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.