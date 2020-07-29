Украинские театры сейчас все почти в отпуске, так как карантинный отпуск перешел в календарный, рассказал в интервью изданию Украина.ру народный артист Украины, кино- и театральным актер, телеведущий и преподаватель Владимир Горянский

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«Это очень осложнило жизнь самым простым сотрудникам театров: костюмерам, реквизиторам, осветителям и другому обслуживающему персоналу. Это просто катастрофическая ситуация, и я не знаю, как эти люди выживают. Актеры получили только 60% от зарплаты и отпускные. Никакой государственной помощи актерам, как в Европе или Америке, здесь нет. В США, например, актеры получают нормальное пособие или зарплату на время простоя. Как и что будет дальше у нас — неясно», — объяснил собеседник издания.

Сейчас укаринские актеры переживают тяжелые времена. Кому-то помогают родители, а у кого ничего нет, пережидают ситуацию, как-то пытаются выжить, ждут окончания отпуска, чтобы выйти на работу, добавил Владимир Горянский.

Полностью интервью можно прочитать здесь.