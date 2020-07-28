Если США согласятся прекратить попытки агрессивными методами остановить развитие России, то возможно, что между Москвой и Вашингтоном будет создана база для переговоров по серьезным геополитическим вопросам. Об этом рассказал военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми в интервью изданию Украина.ру

Яков Кедми объяснил, почему России не стоит бояться биологического оружия из США © commons.wikimedia/Mark Nakoykher

По его мнению, США больше не в состоянии продолжать быть мировым жандармом, а другие страны больше не позволят им этого сделать, о чем, в частности, свидетельствует пример Сирии.

Кедми добавил, что избежать политических потрясений в мире можно только при помощи международного сотрудничества, учитывая национальные интересы других стран и не пытаясь навязать им их силой, как действовали США до последнего дня.