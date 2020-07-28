«Но для этого США должны вернуться к своим естественным интересам и размерам. И прежде всего убраться из постсоветского пространства и Восточной Европы», — категоричен эксперт.
По его мнению, США больше не в состоянии продолжать быть мировым жандармом, а другие страны больше не позволят им этого сделать, о чем, в частности, свидетельствует пример Сирии.
Кедми добавил, что избежать политических потрясений в мире можно только при помощи международного сотрудничества, учитывая национальные интересы других стран и не пытаясь навязать им их силой, как действовали США до последнего дня.