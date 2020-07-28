Вторая волна COVID-19 на Украине ожидается ориентировочно с начала-середины ноября. Об этом 28 июля рассказал врач-инфекционист Андрей Александрин в эфире телеканала «Украина 24»

По его словам, она будет идти параллельно с такими вирусными заболеваниями, как грипп, риновирусная и аденовирусная инфекция.

«Да, мы ожидаем ее уже осенью. Более того, когда нас чуть ли не ежедневно кормили информацией о том, что пришел очередной пик, мы этого не видели. У нас продолжается первая волна, и она опять нарастает», — заявил он.

Коронавирус по-вьетнамски. Мир предупредили о новой разновидности SARS-nCoV-2 и испытывают вакцину © Pixabay/Republica

Кроме того, он акцентировал внимание на том, что в стране нужно менять формат подачи информации.

Жителей Украины следует не запугивать, а объяснять, как уберечься от потенциального заражения, считает специалист.