По его словам, она будет идти параллельно с такими вирусными заболеваниями, как грипп, риновирусная и аденовирусная инфекция.
«Да, мы ожидаем ее уже осенью. Более того, когда нас чуть ли не ежедневно кормили информацией о том, что пришел очередной пик, мы этого не видели. У нас продолжается первая волна, и она опять нарастает», — заявил он.
Также он отметил, что страна до сих пор не прошла первую волну, а за время карантина должна была подготовиться ко второй, чего сделано не было.
Кроме того, он акцентировал внимание на том, что в стране нужно менять формат подачи информации.
Жителей Украины следует не запугивать, а объяснять, как уберечься от потенциального заражения, считает специалист.