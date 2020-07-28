По словам премьера, для дальнейшей работы необходимо создать программу на три-пять лет по обновлению парка вагонов.
«Предприятия должны видеть, как им дальше жить», — сказал Шмыгаль.
В то же время председатель набсовета КВСЗ Владимир Приходько констатировал, что из 18 вагонозаводов в Украине на сегодня осталось шесть. По его словам, КВСЗ при этом произвел половину всех грузовых вагонов, выпущенных на Украине за последнее время.
Приходько полагает, что программа, о которой говорил Шмыгаль, должна спасти отрасль от окончательного краха.
При этом очевидно, что отрасль нуждается в таком количестве вагонов, которое шесть заводов просто неспособны построить за пять лет.
В мае и.о. члена правления АО «Укрзализныця» Роман Веприцкий сообщил, что изношенность 85 тыс. единиц подвижного состава компании составляет 80%, а это примерно 68 тыс единиц, большая часть из которых — грузовые и пассажирские вагоны.
При этом понятно, что количество изношенных вагонов со временем как минимум не уменьшится.