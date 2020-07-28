По словам премьера, для дальнейшей работы необходимо создать программу на три-пять лет по обновлению парка вагонов.

«Предприятия должны видеть, как им дальше жить», — сказал Шмыгаль.

В то же время председатель набсовета КВСЗ Владимир Приходько констатировал, что из 18 вагонозаводов в Украине на сегодня осталось шесть. По его словам, КВСЗ при этом произвел половину всех грузовых вагонов, выпущенных на Украине за последнее время.

Железный передел. Как приватизируют «Укрзализныцю»
Железный передел. Как приватизируют «Укрзализныцю»
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Приходько полагает, что программа, о которой говорил Шмыгаль, должна спасти отрасль от окончательного краха.

При этом очевидно, что отрасль нуждается в таком количестве вагонов, которое шесть заводов просто неспособны построить за пять лет.

В мае и.о. члена правления АО «Укрзализныця» Роман Веприцкий сообщил, что изношенность 85 тыс. единиц подвижного состава компании составляет 80%, а это примерно 68 тыс единиц, большая часть из которых — грузовые и пассажирские вагоны. 

При этом понятно, что количество изношенных вагонов со временем как минимум не уменьшится. 