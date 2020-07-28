Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на счет Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ) уже поступили деньги за 18 пассажирских вагонов и еще за два в скором времени поступит оплата, сообщила «Кременчунгская газета» 28 июля

По словам премьера, для дальнейшей работы необходимо создать программу на три-пять лет по обновлению парка вагонов.

«Предприятия должны видеть, как им дальше жить», — сказал Шмыгаль.

В то же время председатель набсовета КВСЗ Владимир Приходько констатировал, что из 18 вагонозаводов в Украине на сегодня осталось шесть. По его словам, КВСЗ при этом произвел половину всех грузовых вагонов, выпущенных на Украине за последнее время.

Железный передел. Как приватизируют «Укрзализныцю» © Ukraina.ru

При этом очевидно, что отрасль нуждается в таком количестве вагонов, которое шесть заводов просто неспособны построить за пять лет.

В мае и.о. члена правления АО «Укрзализныця» Роман Веприцкий сообщил, что изношенность 85 тыс. единиц подвижного состава компании составляет 80%, а это примерно 68 тыс единиц, большая часть из которых — грузовые и пассажирские вагоны.

При этом понятно, что количество изношенных вагонов со временем как минимум не уменьшится.