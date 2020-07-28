Украина вряд ли выйдет из Минского процесса. Потому что фактически это будет означать, что Киев признал ситуацию на Донбассе состоявшейся в том виде, в котором она есть. Об этом рассказал донецкий журналист Рамиль Замдыханов в интервью изданию Украина.ру

Донбасс, перемирие. Кто против? © AP, Efrem Lukatsky

«А теперь за что санкции? Это Украина вышла из Минского процесса. Это она согласилась с тем, что есть в Донецке и Луганске независимые государства. Видимо, таким образом будут толковать ее выход», — пояснил Замдыханов.

Если для России и республик Донбасса Минские соглашения при всех своих недостатках все же служат инструментом политического урегулирования конфликта, то Киев прямо признается, что Минский процесс служит инструментом санкционного давления на Россию, добавил журналист.

А поскольку выгоду от санкций против России получает не только Украина, но и курирующие ее более крупные игроки, они точно не позволят Киеву выйти из Минских соглашений и будут тянуть время до последнего, заключил собеседник издания.