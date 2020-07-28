Более того, считает эксперт, выход Украины из Минских соглашений может привести к снятию западных санкций с России, поводом для которых служит якобы невыполнение российской стороной этих самых договоренностей.
«А теперь за что санкции? Это Украина вышла из Минского процесса. Это она согласилась с тем, что есть в Донецке и Луганске независимые государства. Видимо, таким образом будут толковать ее выход», — пояснил Замдыханов.
Если для России и республик Донбасса Минские соглашения при всех своих недостатках все же служат инструментом политического урегулирования конфликта, то Киев прямо признается, что Минский процесс служит инструментом санкционного давления на Россию, добавил журналист.
А поскольку выгоду от санкций против России получает не только Украина, но и курирующие ее более крупные игроки, они точно не позволят Киеву выйти из Минских соглашений и будут тянуть время до последнего, заключил собеседник издания.