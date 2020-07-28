«Тина отшутилась: "Обычный день. Просто едем". Во время выступления певица исполнила свои хиты "Україна — це ти", "Сдаться ты всегда успеешь", "Ноченька", "Выше облаков", "Иди на жизнь". Телеверсию праздничных перформансов украинских звёзд на разных локациях Киева зрители увидят уже 24 августа на телеканале "Украина"», — говорится в сообщении.
В комментариях некоторые поклонники удивились неожиданному появлению певицы в метро: «Все как обычно! Просто Тина Кароль, просто в киевском метро», «Обычный день для певицы, в своей роли. Ничего не обычного. Обычный человек. Обычная профессия».
Другие же отметили, что певица выглядит слегка располневшей: «Что-то Тина пирожков на карантине ела много».
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Тина Кароль в киевском метро во время съёмок ко Дню Независимости Украины для телеканала «Украина»! Тина отшутилась: «Обычный день. Просто едем». Во время выступления певица исполнила свои хиты «Україна – це ти», «Сдаться ты всегда успеешь», «Ноченька», «Выше облаков», «Иди на жизнь». Телеверсию праздничных перформансов украинских звёзд на разных локациях Киева зрители увидят уже 24 августа на телеканале «Украина». #тинакароль