Украинская певица Тина Кароль приняла участие в съемках ко Дню независимости Украины и проехалась в метро в блестящей полупрозрачной юбке, чем удивила своих поклонников. Видео, снятое в подземке, 28 июля опубликовал фан-аккаунт Кароль

«Тина отшутилась: "Обычный день. Просто едем". Во время выступления певица исполнила свои хиты "Україна — це ти", "Сдаться ты всегда успеешь", "Ноченька", "Выше облаков", "Иди на жизнь". Телеверсию праздничных перформансов украинских звёзд на разных локациях Киева зрители увидят уже 24 августа на телеканале "Украина"», — говорится в сообщении.

В комментариях некоторые поклонники удивились неожиданному появлению певицы в метро: «Все как обычно! Просто Тина Кароль, просто в киевском метро», «Обычный день для певицы, в своей роли. Ничего не обычного. Обычный человек. Обычная профессия».

Другие же отметили, что певица выглядит слегка располневшей: «Что-то Тина пирожков на карантине ела много».