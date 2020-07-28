Члены масонского братства поддерживают прогресс в России во всех проявлениях и приветствуют появление в стране сети 5G. Такую оценку новости о возможном скором появлении технологии дал Великий мастер Великой ложи России Андрей Богданов, пишет Lenta.ru 28 июля

По словам Богданова, он «лично за 5G» и намерен использовать новую технологию. Он уточнил при этом, что не будет говорить за всю ложу: «Этот вопрос не обсуждался и вряд ли будет обсуждаться, потому что он не касается масонства».

Торговавшего местами в Кабмине и ложе масонов украинца отпустят под залог © Андрей Лубенский

Ранее 28 июля стало известно, что компания «Мобильные ТелеСистемы», владеющая брендом МТС, первой в России получила лицензию на создание сети 5G почти во всех регионах России — 83 из 85 субъектов.

В сети можно найти множество теорий заговора о связи коронавируса, чипирования, 5G и могущественных организаций наподобие ЦРУ или масонской ложи.