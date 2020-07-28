По словам Богданова, он «лично за 5G» и намерен использовать новую технологию. Он уточнил при этом, что не будет говорить за всю ложу: «Этот вопрос не обсуждался и вряд ли будет обсуждаться, потому что он не касается масонства».
Великий мастер добавил, что люди винят масонов во всех бедах из-за недостатка знаний, хотя вся информация о них, по его словам, есть в открытом доступе.
Ранее 28 июля стало известно, что компания «Мобильные ТелеСистемы», владеющая брендом МТС, первой в России получила лицензию на создание сети 5G почти во всех регионах России — 83 из 85 субъектов.
В сети можно найти множество теорий заговора о связи коронавируса, чипирования, 5G и могущественных организаций наподобие ЦРУ или масонской ложи.