Глава исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили предлагает полностью изменить систему судов и в разы уменьшить их количество. Об этом 28 июля он написал у себя в Facebook

По словам политика, судебная реформа в любом случае не будет проведена, если не будет создана широкая общественная коалиция вокруг президента и Рады с конкретной целью — полностью поменять судебную систему и дать справедливость украинскому народу. Саакашвили заявил об угрозе потерять Украину из-за местных властей © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Сама система, по его словам, изнутри себя не поменяет, поскольку на всех уровнях власти имеет своих людей. В то же время политик хочет опереться на людей, которые «реально хотят перемен».

«Поэтому мы обязательно прорвем эту пропасть, и в Украине обязательно состоится исчерпывающая судебная реформа, даже если для этого нужно будет использовать инструменты прямой демократии», — заявил он.

В частности, Саакашвили предлагает вместо 764 судов оставить 200.