По словам политика, судебная реформа в любом случае не будет проведена, если не будет создана широкая общественная коалиция вокруг президента и Рады с конкретной целью — полностью поменять судебную систему и дать справедливость украинскому народу.
Сама система, по его словам, изнутри себя не поменяет, поскольку на всех уровнях власти имеет своих людей. В то же время политик хочет опереться на людей, которые «реально хотят перемен».
«Поэтому мы обязательно прорвем эту пропасть, и в Украине обязательно состоится исчерпывающая судебная реформа, даже если для этого нужно будет использовать инструменты прямой демократии», — заявил он.
В частности, Саакашвили предлагает вместо 764 судов оставить 200.