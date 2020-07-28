Супруга погибшего Дениса Вороненкова, 43-летняя Мария Максакова сняла в Одессе клип на песню «Руки прочь от моей любви». Об этом 28 июля сообщает starhit.ru

Максакова судится с падчерицей за московскую квартиру убитого мужа © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк сказала она.

Певица отметила, что песня написана про нее саму и адресована погибшему мужу.

«Песня, конечно, про меня. Мои друзья знают, как мне было тяжело пережить тот период. Поэтому да, это отсылка к моей личной ситуации <…> Я смотрю в прошлое с благодарностью за все, что у меня было. Многие проживают всю жизнь, так и не дождавшись человека, в котором могут раствориться. У меня было три года эйфории, счастья. Было тяжело просыпаться с мыслью, что его нет рядом», — объяснила Максакова.

Она добавила, что обожает Украину.

«Считаю, что эта страна — лучший антидепрессант. Я востребована, счастлива, довольна. К сожалению, получилось так, что все это далось мне дорогой ценой. Но жизнь продолжается!» — подытожила она.