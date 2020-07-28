«Мы пошли путем миллионера из трущоб: сняли все практически на два айфона. Нам повезло с погодой: было ветрено, но тепло. Работу закончили быстро», — сказала она.
Певица отметила, что песня написана про нее саму и адресована погибшему мужу.
«Песня, конечно, про меня. Мои друзья знают, как мне было тяжело пережить тот период. Поэтому да, это отсылка к моей личной ситуации <…> Я смотрю в прошлое с благодарностью за все, что у меня было. Многие проживают всю жизнь, так и не дождавшись человека, в котором могут раствориться. У меня было три года эйфории, счастья. Было тяжело просыпаться с мыслью, что его нет рядом», — объяснила Максакова.
Она добавила, что обожает Украину.
«Считаю, что эта страна — лучший антидепрессант. Я востребована, счастлива, довольна. К сожалению, получилось так, что все это далось мне дорогой ценой. Но жизнь продолжается!» — подытожила она.