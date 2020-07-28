Гражданам Туркменистана порекомендовали отмечать Курбан-байрам дома из-за «вредоносной пыли». Такое сообщение 27 июля распространило агентство «Туркменистан сегодня»

«В эти дни в связи с повышенным содержанием в воздухе вредных для здоровья пылевых частиц рекомендуем использовать медицинские маски, сохранять безопасную дистанцию в 2 метра, а также, ограничив массовые мероприятия в дни празднования Курбан байрамы, отмечать его дома», — говорится в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения поможет отрицающей коронавирус Туркмении © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Ранее стало известно, что после приезда в страну представителей Всемирной организации здравоохранения Минздрав Туркменистана обнаружил в воздухе повышенное содержание пыли, из-за чего местным жителям порекомендовали носить маски, мыть руки и полоскать нос.