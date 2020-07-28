«В эти дни в связи с повышенным содержанием в воздухе вредных для здоровья пылевых частиц рекомендуем использовать медицинские маски, сохранять безопасную дистанцию в 2 метра, а также, ограничив массовые мероприятия в дни празднования Курбан байрамы, отмечать его дома», — говорится в сообщении.
В этом году Курбан-байрам в Туркменистане выпадает на 1-2 августа.
Ранее стало известно, что после приезда в страну представителей Всемирной организации здравоохранения Минздрав Туркменистана обнаружил в воздухе повышенное содержание пыли, из-за чего местным жителям порекомендовали носить маски, мыть руки и полоскать нос.