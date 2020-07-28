Отмечается, что на основании данных, полученных из различных источников, а также результатов анализа действий и мотивации злоумышленника, полиция сформировала его психолого-криминалистический портрет.
«В частности, полтавчанин имеет военную выучку и навыки выживания в экстремальных условиях. Также известно, что он имеет проблемы с психическим здоровьем на фоне употребления наркотических средств», — говорится в сообщении.
В полиции отметили, что работу полицейских и нацгвардейцев усложняют персональные навыки разыскиваемого и специфика природного ландшафта Миргородского района.