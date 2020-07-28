Роман Скрипник, который взял в заложники главу уголовного розыска в Полтаве, имеет проблемы с психическим здоровьем и навыки выживания в экстремальных условиях, что усложняет его поиск. Об этом 28 июля сообщили в пресс-службе Нацполиции

Сезон захвата заложников на Украине продолжается. Кто такой «полтавский террорист» Роман Скрипник © Департамент уголовного розыска Украины | Департамент уголовного розыска Украины | Перейти в фотобанк

«В частности, полтавчанин имеет военную выучку и навыки выживания в экстремальных условиях. Также известно, что он имеет проблемы с психическим здоровьем на фоне употребления наркотических средств», — говорится в сообщении.

В полиции отметили, что работу полицейских и нацгвардейцев усложняют персональные навыки разыскиваемого и специфика природного ландшафта Миргородского района.