Когда говорят об окончании глобального доминирования США, то считают, что этот вопрос решится фактически моментально, если не за несколько месяцев, то спустя несколько лет. Это совсем не так. Об этом рассказал обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов в интервью изданию Украина.ру

Александр Асафов: В США идет борьба между конструктивной и деструктивной моделью будущего © РИА Новости, Владимир Трефилов

По его мнению, больше нет американской мечты, американского образа жизни, и нет той картинки, которой могут позавидовать жители стран второго мира, но это не означает, что конец этой модели произойдет за месяцы или за годы.

«Запас прочности тоже очень высок. Приложенные на протяжение столетий усилия показывают, что это, конечно, случится, но не в обозримом будущем. Поэтому конец этому доминированию приходит, но он будет долгим и сложным», — считает Асафов.

Что придет на смену этому глобальному доминированию, тоже сложно сказать, потому что для нас это тоже стоит за горизонтом событий, если выражаться такими сложными астрономическими терминами, добавил политолог.