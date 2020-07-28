В центре Киева появится самая большая на Украине мечеть, которую планируется возвести при поддержке турецкой стороны. В настоящее время ведется обсуждение дизайна здания. Об этом 27 июля Интерфакс-Украина заявил посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере

«Украина — это дом для большого количества мусульман, включая, конечно, крымских татар. Особенно после 2014 года мы видим, что много крымских татар должны были переехать, и в Киеве проживает значительная община. К нам обратились с просьбой о сотрудничестве и помощи Украине и ее мусульманскому сообществу построить мечеть в Киеве», — заявил посол.

Религиозные войны XXI века. Святую Софию Эрдоган сделает мечетью © РИА Новости, Юрий Кавер | Перейти в фотобанк

Известно, что мечеть планируют возвести в центре столицы, однако точное расположение будет раскрыто только после завершения всех формальных процедур.