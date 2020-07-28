«В июне у нас импорт сжиженного газа подскочил сразу на 20%, потому что внутренние производители просто не способны обеспечить внутренний спрос рынка. Так, 47% — это зависимость от одного поставщика — Российской Федерации. Это уже является опасностью, на которую должны обратить внимание не только в профильном министерстве, а в СНБО», — сказал он.
По словам Марунича, в последнее время на Украине произошел перекос потребления сжиженного газа.
За счет благоприятной налоговой политики по отношению к сжиженному газу по факту сейчас практически одинаковое потребление бензина и СУГ.