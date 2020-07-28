Украина в июне рекордно нарастила импорт сжиженного углеводородного газа (СУГ), при этом большая часть поставок осуществляется из Российской Федерации. Об этом 28 июля сообщил на пресс-конференции заявил член правления Украинской Энергетической Ассоциации (УЭА) Дмитрий Марунич, передает УНИАН

«В июне у нас импорт сжиженного газа подскочил сразу на 20%, потому что внутренние производители просто не способны обеспечить внутренний спрос рынка. Так, 47% — это зависимость от одного поставщика — Российской Федерации. Это уже является опасностью, на которую должны обратить внимание не только в профильном министерстве, а в СНБО», — сказал он.

Не газ и нефть. Эксперт назвал дефицитный ресурс, поставщиком которого стала Россия © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

За счет благоприятной налоговой политики по отношению к сжиженному газу по факту сейчас практически одинаковое потребление бензина и СУГ.