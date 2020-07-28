«В частности, выявлено, что IP-адреса веб-ресурсов, которые появились в интернете, является обобщенной базой общедоступных данных. То есть, обнародованы доменные имена с IP-адресами доступные в сети с помощью стандартных запросов DNS. В общем были опубликованы почти 2,6 млн таких записей», — говорится в посте.
Отмечается, что обнародование общедоступных данных не несет дополнительных рисков для работы вебресурсов, которые обслуживает Cloudflare, в том числе для украинских органов государственной власти и объектов критической инфраструктуры.
Об утечке данных с сервиса Cloudflare Inc стало известно 26 июля. Среди обнародованных адресов, по данным СНБО, было 45 записей с доменом gov.ua и больше 6500 с доменом ua, в том числе ресурсы, принадлежащие объектам критической инфраструктуры.