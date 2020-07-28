Служба безопасности Украины (СБУ) проверила вероятность рисков для работы электронных ресурсов органов государственной власти и объектов критической инфраструктуры в результате утечки базы данных клиентов компании Cloudflare Inc. Об этом 28 июля сообщили на странице ведомства в Facebook

Луценко рассказал, как произошла утечка по делу о коррупции в оборонке © Facebook, Юрій Луценко

Отмечается, что обнародование общедоступных данных не несет дополнительных рисков для работы вебресурсов, которые обслуживает Cloudflare, в том числе для украинских органов государственной власти и объектов критической инфраструктуры.

Об утечке данных с сервиса Cloudflare Inc стало известно 26 июля. Среди обнародованных адресов, по данным СНБО, было 45 записей с доменом gov.ua и больше 6500 с доменом ua, в том числе ресурсы, принадлежащие объектам критической инфраструктуры.