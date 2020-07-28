Эксперт подчеркнул, что даже если в регионе установится длительное перемирие, военные все равно рано или поздно начнут стрелять друг в друга, если у этой ситуации не будет логичного политического урегулирования.
К тому же, считает Замдыханов, это приведет к утрачиванию позиций «партии войны» на Украине, которая лишний раз убедится в собственной правоте, начнет раскручивать спираль конфликта с самого начала.
Журналист убежден, что обстрелы в Донбассе — это не просто грохот, а гибель и страдания живых людей, которые происходят фактически каждую неделю.
Собеседник добавил, что, хотя в Донбассе скептически настроены в отношении нового режима прекращения огня, все же не следует категорически отрицать, что это перемирие может послужить началом к урегулированию конфликта.