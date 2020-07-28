Ситуация с замороженным конфликтом не устроит жителей Донбасса, потому что любой конфликт – все равно конфликт. Об этом рассказал донецкий журналист Рамиль Замдыханов в интервью изданию Украина.ру

Писатель-фантаст Лысакова: Донецк — это ядро Русского мира © Facebook Дарины Лысаковой

К тому же, считает Замдыханов, это приведет к утрачиванию позиций «партии войны» на Украине, которая лишний раз убедится в собственной правоте, начнет раскручивать спираль конфликта с самого начала.

Журналист убежден, что обстрелы в Донбассе — это не просто грохот, а гибель и страдания живых людей, которые происходят фактически каждую неделю.

Собеседник добавил, что, хотя в Донбассе скептически настроены в отношении нового режима прекращения огня, все же не следует категорически отрицать, что это перемирие может послужить началом к урегулированию конфликта.