Космонавты смогут отправиться на Марс или Луну под защитой блокирующих радиационное излучение плесневых грибов из Чернобыля. Об этом 28 июля сообщает znaj.ua

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По словам исследователей из университетов Стэнфорда и Северной Каролины, одним из неожиданных решений может быть плесень. Они обнаружили, что грибок, процветающий в результате ядерных выпадений в Чернобыле, блокирует излучение на международной космической станции и может быть адаптирован для поездок на Луну и Марс.

Исследователи на станции ставили чашки Петри с грибами Cladosporium sphaerospermum с одной стороны и без грибов с другой. Внизу пара детекторов излучения была подключена к устройствам Raspberry Pi для захвата уровней радиации и измерения влажности, температуры, потока и других параметров. Грибы прекрасно выжили в условиях микрогравитации и снизили уровень радиации почти на 2%.

По расчетам команды, этот показатель может возрасти до 5%, если грибы полностью окружат объект.