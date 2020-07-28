По словам спортсмена, во время карантина он не прекращал тренироваться.
«Произошло так, что появилась небольшая травма руки и прошла вынужденная операция. Мы ее сделали. Получается, что карантин нам был на руку. Я сделал небольшое вмешательство в руку, мы все сделали. Буквально на четвертый день после операции я уже был в зале. Это была операция на локте», — рассказал Усик.
В следующем бою Усик должен встретиться с британским боксером Дереком Чисорой. Точная дата поединка пока неизвестна, предполагается, что состоится он в середине осени.