Журналисты со ссылкой на собственные источники утверждают, что в сумках у Кривоша были не только взрывчатка и петарды, но и «пачки иностранной валюты».
Местные СМИ также утверждают, что, прежде чем сдаться, террорист раздавал доллары заложникам. Сами они не хотели об этом говорить, пока пресса не обратила на это внимание.
«Чуть ли не хвалят Максима Кривоша его заложники. Говорят, что людей не обижал и даже давал бабушке успокоительное. Похоже, такая симпатия к террористу неспроста: как нам стало известно, перед тем как сдаться, Максим Кривош извинился перед людьми и раздал заложникам доллары. О том, что террорист раздавал валюту, знают все, но, пока об этом не узнали журналисты, заложники держали рот на замке», — говорится в сюжете.
При этом заложники не подтверждают, что брали деньги у террориста, а некоторые заявляют, что купюры были фальшивые.
Во вторник, 21 июля, Маким Кривош, действовавший под псевдонимом Максим Плохой, захватил в заложники 13 пассажиров автобуса. Кривош удерживал людей 13 часов до тех пор, пока президент Владимир Зеленский не выполнил его требование, публично призвав смотреть фильм «Земляне».