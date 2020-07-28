Луцкий террорист Максим Кривош, захвативший заложников в автобусе 21 июля, якобы раздавал людям доллары. Об этом во вторник, 28 июля, сообщило издание «Главред» со ссылкой на местное ТВ

Журналисты со ссылкой на собственные источники утверждают, что в сумках у Кривоша были не только взрывчатка и петарды, но и «пачки иностранной валюты».

Ищенко о главном: Захват автобуса в Луцке, итоги правления партии «Слуга народа», война США и Китая © Кадр из видео Украина.ру

«Чуть ли не хвалят Максима Кривоша его заложники. Говорят, что людей не обижал и даже давал бабушке успокоительное. Похоже, такая симпатия к террористу неспроста: как нам стало известно, перед тем как сдаться, Максим Кривош извинился перед людьми и раздал заложникам доллары. О том, что террорист раздавал валюту, знают все, но, пока об этом не узнали журналисты, заложники держали рот на замке», — говорится в сюжете.

При этом заложники не подтверждают, что брали деньги у террориста, а некоторые заявляют, что купюры были фальшивые. О политике на даче: истоки украинского радикализма

Во вторник, 21 июля, Маким Кривош, действовавший под псевдонимом Максим Плохой, захватил в заложники 13 пассажиров автобуса. Кривош удерживал людей 13 часов до тех пор, пока президент Владимир Зеленский не выполнил его требование, публично призвав смотреть фильм «Земляне».