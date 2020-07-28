Ранее украинский вице-премьер Алексей Резников заявил, что Киев хочет, чтобы российские офицеры вернулись в состав СЦКК.
«Никто не отказывается обсуждать этот вопрос, но сначала его нужно вместе обсуждать и прорабатывать», — сказал Песков, отвечая на вопрос, готовы ли в Кремле вернуть российских офицеров в координационный центр.
По его словам, есть серьезные причины, по которым российские офицеры перестали принимать участие в работе центра и были отозваны.
«Вот после того, как этот вопрос будет проработан на предмет определения модальности их участия, определенных гарантий их равноправного участия, вот тогда можно будет думать. Пока говорить о каких-то конкретных условиях сложно», — добавил Песков.
Он также уточнил, что если ретроспективно посмотреть на ситуацию, которая предшествовала уходу российских офицеров из этой группы, то будет понятно, что мешало продолжению этой практики.
В середине декабря 2017 года МИД России сообщил, что российская сторона прекращает работу в рамках СЦКК из-за провокаций украинских властей.
В Кремле допускали возвращение российских военных в СЦКК, если Киев прекратит провокационные действия в их отношении и создаст им условия для работы.