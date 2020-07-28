«Сегодня мы создаем "Люблинский треугольник". Это формат, который будет важным элементом развития и укрепления Центральной Европы, но также укрепит Украину в качестве полноправного члена европейской и евроатлантической семьи народов», — сказал Кулеба.
Министр подчеркнул, что страны уже взаимодействуют в рамках Литовско-польско-украинской бригады, однако отметил, что новый формат предусматривает расширение сотрудничества.
По словам Кулебы, в этом формате взаимодействие не ограничится только вопросами безопасности, речь пойдет также об экономике, торговле, инвестициях, туризме, инфраструктуре и «обо всем, что способно еще теснее объединить наши страны, сделать Европу в целом еще сильнее».