Украина, Польша и Литва создают новый формат взаимодействия под кодовым названием «Люблинский треугольник», рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс конференции с польским и литовским коллегой в Люблине 28 июля

«Сегодня мы создаем "Люблинский треугольник". Это формат, который будет важным элементом развития и укрепления Центральной Европы, но также укрепит Украину в качестве полноправного члена европейской и евроатлантической семьи народов», — сказал Кулеба.

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По словам Кулебы, в этом формате взаимодействие не ограничится только вопросами безопасности, речь пойдет также об экономике, торговле, инвестициях, туризме, инфраструктуре и «обо всем, что способно еще теснее объединить наши страны, сделать Европу в целом еще сильнее».