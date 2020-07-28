Отрицательный ПЦР-тест не исключает наличие у пациента коронавируса. Об этом 28 июля в своем Facebook написала врач-инфекционист Ольга Голубовская

По ее словам, чувствительность тестов составляет, по разным данным, от 63 до 78%.

«Это означает, что примерно у 30% больных ПЦР может быть отрицательной. В таком случае при наличии типичной клинической картины диагноз должен быть поставлен на основании клинико-рентгенологических (КТ) данных», — пишет Голубовская.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Также, по ее словам, работодатели не должны использовать отрицательный результат теста, чтобы решить, когда кто-то должен вернуться на работу. Осознанная потребность в повышенном тестировании, подогреваемая СМИ, может привести к тому, что пациенты будут посещать лаборатории исключительно для проведения ненужного теста, тем самым подвергая себя повышенному риску заражения COVID-19.