По ее словам, чувствительность тестов составляет, по разным данным, от 63 до 78%.
«Это означает, что примерно у 30% больных ПЦР может быть отрицательной. В таком случае при наличии типичной клинической картины диагноз должен быть поставлен на основании клинико-рентгенологических (КТ) данных», — пишет Голубовская.
По ее словам, на чувствительность получения результата ПЦР влияет место взятия материала. Самая высокая вероятность получения положительного результата — бронхоальвеолярный лаваж (диагностическая и лечебная медицинская процедура, предполагающая введение нейтрального раствора в бронхи и легкие). Но он доступен для самых тяжелых пациентов.
Также, по ее словам, работодатели не должны использовать отрицательный результат теста, чтобы решить, когда кто-то должен вернуться на работу. Осознанная потребность в повышенном тестировании, подогреваемая СМИ, может привести к тому, что пациенты будут посещать лаборатории исключительно для проведения ненужного теста, тем самым подвергая себя повышенному риску заражения COVID-19.