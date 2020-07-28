Полиция еще не поймала полтавчанина Романа Скрипника, который 23 июля захватил заложника, а затем отпустил его и скрылся в лесопосадке. Об этом 28 июля сообщил главный специалист отдела коммуникации полиции Полтавской области Полина Ларина в комментарии «Украинской правде»
«Все остается на том же уровне: мужчину еще не задержали, полиция продолжает поиски. Привлеченные нацгвардейцы, кинологи с собаками, прочесывают каждый участок. Ресурсы технические и человеческие используются на полную», — заявил он.
Мужчину разыскивают в Миргородском районе Полтавской области.
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