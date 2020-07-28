Полиция еще не поймала полтавчанина Романа Скрипника, который 23 июля захватил заложника, а затем отпустил его и скрылся в лесопосадке. Об этом 28 июля сообщил главный специалист отдела коммуникации полиции Полтавской области Полина Ларина в комментарии «Украинской правде»

Украина.ру на Youtube Террор на Украине: ящик Пандоры открыт? – видео