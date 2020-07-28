Сезон захвата заложников на Украине продолжается. Кто такой «полтавский террорист» Роман Скрипник
Сезон захвата заложников на Украине продолжается. Кто такой «полтавский террорист» Роман Скрипник
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«Все остается на том же уровне: мужчину еще не задержали, полиция продолжает поиски. Привлеченные нацгвардейцы, кинологи с собаками, прочесывают каждый участок. Ресурсы технические и человеческие используются на полную», — заявил он.

Мужчину разыскивают в Миргородском районе Полтавской области.    