Украинский муфтий хочет назвать киевскую улицу в честь чеченского террориста

«Призываем вас поддержать такое предложение и проголосовать за него в сессионном зале», — говорится в материале.
Исмагилов отметил, что именем Дудаева названы улицы в Варшаве, Риге, Вильнюсе, Стамбуле, Анкаре и других городах.
В 2019 году комиссия Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования утвердила переименование улицы Искровской в честь Дудаева.
Джохар Дудаев — президент так называемой Чеченской республики Ичкерия, которую не признала Россия, в связи с чем началась Первая чеченская война. Ликвидирован российскими спецслужбами 21 апреля 1996 года.