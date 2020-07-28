«Призываем вас поддержать такое предложение и проголосовать за него в сессионном зале», — говорится в материале.

Украинский муфтий хочет назвать киевскую улицу в честь чеченского террориста

Украина могла стать Чечней. Как и почему у украинских националистов возник культ Джохара Дудаева
Украина могла стать Чечней. Как и почему у украинских националистов возник культ Джохара Дудаева
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Исмагилов отметил, что именем Дудаева названы улицы в Варшаве, Риге, Вильнюсе, Стамбуле, Анкаре и других городах.

В 2019 году комиссия Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования утвердила переименование улицы Искровской в честь Дудаева.

Джохар Дудаев — президент так называемой Чеченской республики Ичкерия, которую не признала Россия, в связи с чем началась Первая чеченская война. Ликвидирован российскими спецслужбами 21 апреля 1996 года.

 