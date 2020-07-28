Украинский муфтий хочет назвать киевскую улицу в честь чеченского террориста

Муфтий Духовного управления мусульман Украины Саид Исмагилов обратился к мэру Киева Виталию Кличко с просьбой назвать одну из улиц города в честь чеченского террориста Джохара Дудаева. Об этом он написал 27 июля на своей странице в Facebook

«Призываем вас поддержать такое предложение и проголосовать за него в сессионном зале», — говорится в материале.

Украина могла стать Чечней. Как и почему у украинских националистов возник культ Джохара Дудаева © РИА Новости, Дьячков | Перейти в фотобанк

В 2019 году комиссия Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования утвердила переименование улицы Искровской в честь Дудаева.

Джохар Дудаев — президент так называемой Чеченской республики Ичкерия, которую не признала Россия, в связи с чем началась Первая чеченская война. Ликвидирован российскими спецслужбами 21 апреля 1996 года.