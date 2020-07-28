Проект постановления об увольнении Максима Степанова с должности министра здравоохранения зарегистрирован в Раде. Об этом 28 июля сообщается на сайте парламента

Глава Минздрава Украины Степанов увидел полную анархию в стране © Facebook, Максим Степанов

Причиной для увольнения Степанова парламентарии назвали «его непригодность к выполнению должностных обязанностей, некомпетентность и профессиональную халатность».Депутаты считают, что под его руководством Минздрав не может противодействовать COVID-19, а костюмы для медиков закупили по завышенным ценам, которые поступили с задержкой в несколько месяцев.

Также в «Голосе» отметили, что якобы из-за бездействия Степанова был сорван процесс закупки лекарств для тяжелобольных украинцев.