Указанный закон Рада приняла 14 июля. Он легализует азартные игры, которые на Украине запрещены 11 лет.
После вступления закона в силу в стране будет разрешена деятельность казино и букмекерских пунктов, в том числе в сети Интернет, залов игровых автоматов и организация онлайн-покера.
В ходе рассмотрения законопроекту во втором чтении депутаты допустили ошибку: в тексте учтены две поправки, которые противоречат друг другу.
Они касаются того, кто будет формировать конкурсную комиссию для отбора членов Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей — Кабмин или профильный комитет Рады.
Также в финальной версии текста появилась норма, которая позволяет располагать казино не только в пятизвездочных отелях, но и в четырехзвездочных.
По словам первого заместителя председателя налогового комитета парламента Ярослава Железняка, президент должен ветировать закон.
После этого документ вернется в Раду, парламент внесет необходимые изменения и еще раз проголосует за закон.