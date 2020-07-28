Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал и направил на подпись президенту Владимиру Зеленскому закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», говорится в сообщении на сайте ВР, опубликованном 28 июля

Указанный закон Рада приняла 14 июля. Он легализует азартные игры, которые на Украине запрещены 11 лет.

После вступления закона в силу в стране будет разрешена деятельность казино и букмекерских пунктов, в том числе в сети Интернет, залов игровых автоматов и организация онлайн-покера.

Украинский депутат назвал срок легализации игорного бизнеса © РИА Новости, Артур Лебедев | Перейти в фотобанк

Они касаются того, кто будет формировать конкурсную комиссию для отбора членов Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей — Кабмин или профильный комитет Рады.

Также в финальной версии текста появилась норма, которая позволяет располагать казино не только в пятизвездочных отелях, но и в четырехзвездочных.

По словам первого заместителя председателя налогового комитета парламента Ярослава Железняка, президент должен ветировать закон.

После этого документ вернется в Раду, парламент внесет необходимые изменения и еще раз проголосует за закон.