«Источник прибыли Кивы, — это будто схема, которую разрабатывал накуренный крот, когда смотрел Breaking Bad. Если бы эта схема была автомобилем, то она была бы нарисована первоклассником. Если бы эта схема была животным, то ее просто нужно было бы усыпить из жалости», — отметили в видеоматериале.
В декларации Кивы есть жомовая яма (в нее поступает отжатая свекольная стружка после удаления из нее сока), которую он якобы сдавал в аренду и заработал 1 млн гривен (2,6 млн рублей) за год.
Журналисты поехали на место этой жомовой ямы и выяснили, что производство давно остановлено. Кроме того, оказалось, что Кива продал яму компании, в которой ранее значился главным бухгалтером.
При этом сам депутат отрицает продажу ямы, данная сделка не значится у него в декларации, и нардеп предположил, что яму могли у него отобрать рейдеры.
Также выяснили, что Кива ездит на машине с ненастоящими номерами, что подтвердили в сервисном центре МВД.
Нардеп утверждает, что живет в однокомнатной квартире самого простого многоквартирного дома, хотя соседи его там никогда не видели. Его часто видят возле дома на Лютеранской, в самом центре Киева, где аренда в месяц стоит 40 тысяч гривен (105 тысяч рублей) минимум.
«На Лютеранской у меня живет подруга. У нас нет общего быта, у нас бывает общий секс. Слышали про такое?», — возмутился Кива.
У политика есть охрана, которая по рыночным ценам стоит примерно миллион в год.
«Это мои помощники. Это официально государством мне выделенные помощники, которые сопровождают меня и помогают мне выполнять мои государственные задачи и функции», — заверил он.
Он даже показал удостоверение мужчины, который у него в декларации работает на общественных началах
«Кива декларирует жилье, которым не пользуется. Не декларирует, которым пользуется. Ездит на ненастоящих номерах. Тратит больше, чем зарабатывает и сдает в аренду бурьян за миллион», — подытожили журналисты.