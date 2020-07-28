Украинские журналисты решили узнать, откуда у скандального народного депутата от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Ильи Кивы деньги и провели расследование. Результаты опубликовали 27 июля на YouTube-канале BIHUS info

«Всякое может казаться, если столько нюхать»: украинская журналистка ответила на оскорбления Кивы © Facebook/Илья Кива

В декларации Кивы есть жомовая яма (в нее поступает отжатая свекольная стружка после удаления из нее сока), которую он якобы сдавал в аренду и заработал 1 млн гривен (2,6 млн рублей) за год.

Журналисты поехали на место этой жомовой ямы и выяснили, что производство давно остановлено. Кроме того, оказалось, что Кива продал яму компании, в которой ранее значился главным бухгалтером.

При этом сам депутат отрицает продажу ямы, данная сделка не значится у него в декларации, и нардеп предположил, что яму могли у него отобрать рейдеры.

Также выяснили, что Кива ездит на машине с ненастоящими номерами, что подтвердили в сервисном центре МВД.

Нардеп утверждает, что живет в однокомнатной квартире самого простого многоквартирного дома, хотя соседи его там никогда не видели. Его часто видят возле дома на Лютеранской, в самом центре Киева, где аренда в месяц стоит 40 тысяч гривен (105 тысяч рублей) минимум.

«На Лютеранской у меня живет подруга. У нас нет общего быта, у нас бывает общий секс. Слышали про такое?», — возмутился Кива.

У политика есть охрана, которая по рыночным ценам стоит примерно миллион в год.

«Это мои помощники. Это официально государством мне выделенные помощники, которые сопровождают меня и помогают мне выполнять мои государственные задачи и функции», — заверил он.

Он даже показал удостоверение мужчины, который у него в декларации работает на общественных началах

«Кива декларирует жилье, которым не пользуется. Не декларирует, которым пользуется. Ездит на ненастоящих номерах. Тратит больше, чем зарабатывает и сдает в аренду бурьян за миллион», — подытожили журналисты.