Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) обеспечило перечисление политическим партиям средств, выделенных из государственного бюджета на финансирование их уставной деятельности, сообщила Судебно-юридическая газета 28 июля со ссылкой на пресс-службу НАПК

Государственное финансирование в III квартале 2020 года получили четыре парламентских партии: «Голос» (4,75 млн грн), «Европейская солидарность» (6,6 млн грн), «Всеукраинское объединение "Батькивщина"» (6,67 млн грн) и «Оппозиционная платформа — За жизнь» (10,63 млн грн).

Кроме того, «Голос» и «Европейская солидарность» получили по 3,54 млн грн «за соблюдение предусмотренного законодательством гендерного принципа». Отмечается, что общая сумма перечисленных средств — 35,73 млн грн.

«Сброд праздно шатающихся личностей» - Ищенко о проблемах «Слуги народа» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

После этого НАПК направило письмо в Министерство финансов с предложением направить средства в сумме 70,3 млн грн в фонд борьбы с COVID-19.

До сих пор в бюджет не были внесены изменения, необходимые для перенаправления этих средств, поэтому они останутся на счетах НАПК до принятия соответствующих поправок в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год».