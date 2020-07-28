Депутат от «Слуги народа», председатель комитета украинского парламента по финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заразился коронавирусом. Об этом 28 июля он сообщил у себя в Facebook

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