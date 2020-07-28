«Друзья, вчера сдал тест на COVID-19. Тест положительный. Откуда подцепил, не знаю. Тем, кто со мной контактировал с прошлого понедельника, прошу сдать тест. Извините, что новости не очень. Буду стараться исправиться», — написал он.
«Друзья, вчера сдал тест на COVID-19. Тест положительный. Откуда подцепил, не знаю. Тем, кто со мной контактировал с прошлого понедельника, прошу сдать тест. Извините, что новости не очень. Буду стараться исправиться», — написал он.
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