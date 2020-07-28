Издание опубликовало открытое письмо Луческу, которое стало ответом на аналогичное послание президента столичного клуба Игоря Суркиса.
«Уважаемый господин Президент! С глубоким почтением отношусь к Вашей непреклонности в развитии ФК «Динамо». Я никогда не пасовал перед трудностями. И тем более не готов это делать, когда имею поддержку таких людей, как Вы», — говорится в письме Луческу.
Наставник отметил, что его «опасения были связаны только с тем, чтобы не создавать трудности футбольной семье киевского клуба».
Луческу выразил уверенность, что совместно с Суркисом ему удастся привести клуб к тем значимым результатам, которые радикально изменят отношение к его назначению и дальнейшей работе клуба под его началом.
В письме отмечается, что Луческу приступит к работе во вторник, 28 июля.
Ранее сообщалось, что Луческу хотел отказаться от сотрудничества с «Динамо» из-за резкой реакции фанатов киевского клуба на свое назначение.
Одним из первых о возможной отставке Луческу сообщило румынское спортивное издание Gazeta Sportulor: там рассказали, что получили копию письма, в котором Луческу объяснил мотивы своего желания уйти в отставку.
В письме Луческу поблагодарил руководство «Динамо» за приглашение, но сказал, что не сможет работать «в атмосфере враждебности, особенно со стороны ультрас, поддержка которых так нужна команде».