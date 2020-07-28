Бывший главный тренер донецкого «Шахтера» подтвердил, что остается работать в киевском «Динамо», несмотря на негатив со стороны футбольных фанатов клуба, сообщил сайт sport.ua 28 июля

Издание опубликовало открытое письмо Луческу, которое стало ответом на аналогичное послание президента столичного клуба Игоря Суркиса.

«Уважаемый господин Президент! С глубоким почтением отношусь к Вашей непреклонности в развитии ФК «Динамо». Я никогда не пасовал перед трудностями. И тем более не готов это делать, когда имею поддержку таких людей, как Вы», — говорится в письме Луческу.

Луческу в киевском «Динамо». Когда реальность жрет фантастику © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

Луческу выразил уверенность, что совместно с Суркисом ему удастся привести клуб к тем значимым результатам, которые радикально изменят отношение к его назначению и дальнейшей работе клуба под его началом.

В письме отмечается, что Луческу приступит к работе во вторник, 28 июля.

Ранее сообщалось, что Луческу хотел отказаться от сотрудничества с «Динамо» из-за резкой реакции фанатов киевского клуба на свое назначение.

Одним из первых о возможной отставке Луческу сообщило румынское спортивное издание Gazeta Sportulor: там рассказали, что получили копию письма, в котором Луческу объяснил мотивы своего желания уйти в отставку.

В письме Луческу поблагодарил руководство «Динамо» за приглашение, но сказал, что не сможет работать «в атмосфере враждебности, особенно со стороны ультрас, поддержка которых так нужна команде».