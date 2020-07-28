Система видеофиксации нарушений ПДД на Украине зафиксировала за минувшую неделю скоростной режим автомобиля Mercedes-Benz S600, который превысил скорость 23 раза. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба патрульной полиции в Facebook

Отмечается, что с 20 до 26 июля камеры автофиксации зафиксировали автомобиль, который ехал со скоростью 227 км/ч по автодороге М03 Киев — Харьков — Довжанский. На Львовщине полицейский сбил пешехода и скрылся с места ДТП © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Наибольшей скорость была у автомобиля Mercedes-Benz C63 AMG, ДОУ AE091 ** — 227 км/ ч на автодороге М03 Киев — Харьков — Довжанский, где разрешенная скорость на указанном участке — 110 км / ч, а также Mercedes-Benz S400, ДОУ AM131 ** — 225 км/ч на трассе М06 Киев-Чоп (разрешенная скорость — 110 км/ч)», — отметили в пресс-службе.

Также отмечается, что на минувшей неделе 187 автомобилей двигались со скоростью более 170 км/ч.