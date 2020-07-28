Из-за разрыва кооперационных связей с Россией Украина потеряла высокотехнологичные отрасли экономики, в том числе оборонное машиностроение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец

Алексей Зубец: Неофициально Путин для украинцев - самый популярный и эффективный политик © Youtube / Алексей Зубец

«До кризиса 13-14 годов одни железные дороги приносили Украине от одного до двух миллиардов долларов каждый год благодаря экспорту этой продукции в Россию. До 13-го года это была некоторая благотворительность со стороны России по отношению к Украине, потому что мы точно умеем производить вагоны и железнодорожные колеса», — рассказал собеседник издания.

Последствием потери высокотехнологичных секторов экономики стало снижение уровня жизни населения на Украине, объяснил Алексей Зубец.

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