Алексей Зубец: Неофициально Путин для украинцев - самый популярный и эффективный политик
Алексей Зубец: Неофициально Путин для украинцев - самый популярный и эффективный политик
© Youtube / Алексей Зубец
Кроме того, Россия сильно ограничила доступ украинских предприятий на рынок комплектующих для железнодорожного транспорта.

«До кризиса 13-14 годов одни железные дороги приносили Украине от одного до двух миллиардов долларов каждый год благодаря экспорту этой продукции в Россию. До 13-го года это была некоторая благотворительность со стороны России по отношению к Украине, потому что мы точно умеем производить вагоны и железнодорожные колеса», — рассказал собеседник издания.

Последствием потери высокотехнологичных секторов экономики стало снижение уровня жизни населения на Украине, объяснил Алексей Зубец.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

 

 

 