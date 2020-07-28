Кроме того, Россия сильно ограничила доступ украинских предприятий на рынок комплектующих для железнодорожного транспорта.
«До кризиса 13-14 годов одни железные дороги приносили Украине от одного до двух миллиардов долларов каждый год благодаря экспорту этой продукции в Россию. До 13-го года это была некоторая благотворительность со стороны России по отношению к Украине, потому что мы точно умеем производить вагоны и железнодорожные колеса», — рассказал собеседник издания.
Последствием потери высокотехнологичных секторов экономики стало снижение уровня жизни населения на Украине, объяснил Алексей Зубец.
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