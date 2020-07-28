Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская 27 июля в интервью «Еврорадио» заявила, что не снимется с выборов в обмен на освобождение из СИЗО ее супруга, видеоблогера Сергея Тихановского

В Белорусии оппозиционному блогеру Тихановскому предъявили обвинение © Santa Fe Relocation Services / flickr

Она отметила, что ее муж не позволил бы этого сделать.

«И мои внутренние убеждения не позволят этого сделать. На данный момент я не обменяю мужа на семь миллионов белорусов (число избирателей в стране. — Ред.)», — заявила политик.

Супруг Светланы, блогер Сергей Тихановский планировал баллотироваться в президенты Белоруссии, однако против него было возбуждено два уголовных дела. Его задержали 29 мая в Гродно по подозрению в применении насилия в отношении сотрудников милиции. Очевидцы называли произошедшее провокацией. В офисе и на даче у блогера прошли обыски, во время которых были найдены 900 тысяч долларов США.

Против Тихановского возбудили дело за организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. В июле против него также открыли производство за воспрепятствование осуществлению избирательных прав на основании заявления председателя Центральной избирательной комиссии Лидии Ермошиной. Поводом стало заявление блогера о том, что он планирует провести пикет возле ее дома и зайти к ней «в гости».