В январе-июне российские предприятия поставили за рубеж мяса и мясных субпродуктов на 336 млн долларов, а год назад поставки составляли 149 млн долларов.
Экспорт мяса птицы вырос в 2,5 раза, до 193 млн долларов, свинины — в 4 раза, до 85 млн долларов, а говядины — в 3 раза, до 16 млн долларов.
Половина всего поставленного за рубеж мяса отправилась в Китай — по итогам первого полугодия КНР вырвалась в лидеры, обогнав Украину, доля которой в российском экспорте снизилась c 28 до 16%, хотя в деньгах отгрузки продукции выросли с 42 млн до 53 млн долларов.
Украина стала крупнейшим покупателем российского мяса после начала конфликта в Донбассе: в 2016 году на Украину были отгружены более 47 тыс. тонн.