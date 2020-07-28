В первой половине 2020 года Россия нарастила экспорт мяса в 2,2 раза. Наибольшее число поставок пришлось на Китай – ранее лидером по закупкам была Украина. Об этом во вторник, 28 июля, сообщило РБК

В январе-июне российские предприятия поставили за рубеж мяса и мясных субпродуктов на 336 млн долларов, а год назад поставки составляли 149 млн долларов.

Экономист объяснил, почему украинцы не могут позволить себе мясо © Украина.Ру

Половина всего поставленного за рубеж мяса отправилась в Китай — по итогам первого полугодия КНР вырвалась в лидеры, обогнав Украину, доля которой в российском экспорте снизилась c 28 до 16%, хотя в деньгах отгрузки продукции выросли с 42 млн до 53 млн долларов.

Украина стала крупнейшим покупателем российского мяса после начала конфликта в Донбассе: в 2016 году на Украину были отгружены более 47 тыс. тонн.