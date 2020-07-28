При этом не надо преуменьшать предел прочности американской политической системы, считает собеседник издания.
Тем не менее протестная активность в Штатах достигла таких масштабов, что изменения необходимы.
«Но вопрос, в какую сторону? В сторону большего обеспечения правопорядка или в сторону лозунгов, которые транслируют Black lives matter, в том смысле, что в Америке будет закрепляться принцип неравенства людей перед законом, когда у черных больше прав, а у белых — меньше. Это чревато ростом белого протеста, который может выплескиваться как на улицах, так и на избирательных участках», — рассказал политолог.
Геворг Мирзаян добавил, что 62% американцев боятся в открытую говорить, кого они поддерживают.
Полностью интервью можно прочитать здесь.