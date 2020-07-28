Нынешние протесты в США изменят политический ландшафт и американское законодательство, рассказал в интервью изданию Украина.ру доцент политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян

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Тем не менее протестная активность в Штатах достигла таких масштабов, что изменения необходимы.

«Но вопрос, в какую сторону? В сторону большего обеспечения правопорядка или в сторону лозунгов, которые транслируют Black lives matter, в том смысле, что в Америке будет закрепляться принцип неравенства людей перед законом, когда у черных больше прав, а у белых — меньше. Это чревато ростом белого протеста, который может выплескиваться как на улицах, так и на избирательных участках», — рассказал политолог.

Геворг Мирзаян добавил, что 62% американцев боятся в открытую говорить, кого они поддерживают.

Полностью интервью можно прочитать здесь.