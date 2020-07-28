Народный депутат укарины от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Илья Кива обвинил берущую у него комментарий журналистку Лесю Выговскую в домогательствах. Соответствующее видео Выговская опубликовала 27 июля на своем YouTube-канале

Рука не дрогнет. Кива пообещал наказать Порошенко © Facebook/Илья Кива

Депутат оценивающе посмотрел на журналистку и обвинил ее в заигрывании.

«Вы как-то заигрывающе… все в порядке? За границей, наверное. Еще не решил. Я думаю, в Турции или Черногории», — сказал Кива.

Он уточнил, что планирует потратить около 70 тысяч на свой отдых.

На вопрос о том, как он будет соблюдать меры безопасности во время отдыха в условиях пандемии, Кива ответил: «Соблюдая гигиену. Мыть руки после туалета».

Журналистка прокомментировала неоднозначную реакцию нардепа в описании к ролику.

«Илья Кива обвиняет меня в том, что я к нему заигрываю. Ну, что тут сказать: всякое может казаться, если столько перенюхать. О, и скажите ему кто-то при встрече, что мыть руки нужно не только после туалета, если хочешь избежать заражения COVID-19», — написала Выговская.