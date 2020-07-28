Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала государства прекратить манипулировать данными о заболеваемости коронавирусом и показывать честные цифры. Об этом заявил исполнительный директор по чрезвычайным ситуациям ВОЗ доктор Майк Райан, сообщила накануне пресс-служба Центра новостей ООН

«Понятно, что ни одна страна не хочет возвращаться к карантину, никто не хочет — уж очень велики экономические последствия, да и многие другие. Но если мы понимаем, как происходит распространение [вируса], и досконально поймем болезнь, мы сможем принимать точечные ответные меры. Это как в нейрохирургии: когда делают операцию на мозге, хирурги пользуются микроскопами, чтобы добраться именно туда, где таится проблема», — сказал Райан.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Кроме того, он призвал «не ополчаться» на страны, которые активно выявляют случаи заражения, ведут наблюдение и пытаются вскрыть проблему.

Отвечая на вопрос об эффективности закрытия границ, Райан отметил, что само по себе ограничение на передвижение людей не является эффективной мерой — она может работать только в сочетании со всеми остальными.