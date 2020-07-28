«Понятно, что ни одна страна не хочет возвращаться к карантину, никто не хочет — уж очень велики экономические последствия, да и многие другие. Но если мы понимаем, как происходит распространение [вируса], и досконально поймем болезнь, мы сможем принимать точечные ответные меры. Это как в нейрохирургии: когда делают операцию на мозге, хирурги пользуются микроскопами, чтобы добраться именно туда, где таится проблема», — сказал Райан.
По словам Райана, принимаемые меры должны носить четкий и последовательный характер — если «инструкции меняются каждые два дня», это очень тяжело для населения и может вызвать у людей негативную реакцию.
Кроме того, он призвал «не ополчаться» на страны, которые активно выявляют случаи заражения, ведут наблюдение и пытаются вскрыть проблему.
Отвечая на вопрос об эффективности закрытия границ, Райан отметил, что само по себе ограничение на передвижение людей не является эффективной мерой — она может работать только в сочетании со всеми остальными.