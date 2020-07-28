Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская 27 июля в эфире «Еврорадио» заявила, что не понимает попытки критиков найти «пророссийские следы» в ее избирательной кампании

В Белорусии оппозиционному блогеру Тихановскому предъявили обвинение © Santa Fe Relocation Services / flickr

Она подчеркнула, что ее муж отбыл более 30 суток административного ареста за участие в конце прошлого года в акциях против углубления интеграции Белоруссии с РФ.

Кандидат также ответила на вопрос, «чей Крым».

«Это очень больной вопрос. Этот вопрос разделяет людей и сталкивает лбами, когда они начинают это обсуждать. Можно я скажу так, как принято говорить, как принято в нашей стране и по международным законам, что юридически Крым украинский, а фактически — российский. И не мучайте меня больше», — попросила Тихановская.

Ранее видеоблогер Сергей Тихановский планировал участвовать в выборах президента Белоруссии, которые пройдут 9 августа, однако не смог зарегистрировать в ЦИК инициативную группу для своего выдвижения, поскольку отбывал административный арест за несанкционированную акцию протеста и не мог лично подписать необходимые документы. Однако инициативную группу зарегистрировала его жена Светлана и в итоге была зарегистрирована кандидатом в президенты. Она постоянно подчеркивает, что продолжает борьбу своего мужа.

Тихановский сейчас находится в СИЗО в рамках уголовных дел об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и о воспрепятствовании проведению выборов.