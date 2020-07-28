«Ценой за это является жизнь в состоянии вечного неврастенического неудовольствия, угрызений совести на предмет прошлого и тревоги о будущем — наши философы находятся в перманентном поиске всего того, что мы могли, можем и сможем сделать лучше, в состоянии перманентного совершенствования самих себя в индивидуальном, национальном и глобальном масштабе. А мы глотаем антидепрессанты», — рассказал собеседник издания.
Именно это, по его словам, является ценой прогресса западной цивилизации.
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