Западная модель просто постоянно глубоко анализирует природу человека, подстраивается под нее, поэтому всегда опережает соперников, погрязших в догматических представлениях об обществе и государстве или пытающихся вырваться из них революционным путем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал польский политолог Якуб Корейба

«Ценой за это является жизнь в состоянии вечного неврастенического неудовольствия, угрызений совести на предмет прошлого и тревоги о будущем — наши философы находятся в перманентном поиске всего того, что мы могли, можем и сможем сделать лучше, в состоянии перманентного совершенствования самих себя в индивидуальном, национальном и глобальном масштабе. А мы глотаем антидепрессанты», — рассказал собеседник издания. Якуб Корейба: Русские, живущие вне России, иногда больше русские, чем в самой России © из архива Якуба Корейбы Полностью интервью можно прочитать здесь.