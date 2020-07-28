«В смысле экономики — это рынок. Это довольно крупный рынок, в который входят страны гораздо крупнее Армении. Это и Россия, и Казахстан, и Белоруссия. Армянский экспорт в Россию достаточно приличен. То, что теперь нет таможенных барьеров, это важно. Я не экономист, но, насколько я знаю, там есть рост, и это выгодно и для Армении, и для Российской Федерации», — констатировал эксперт.
Политолог также отметил, что отношения Москвы и Еревана не ограничиваются одной экономикой, поэтому при вступлении в организации, в которые входит Россия, в Армении учитывался целый ряд других вопросов, связанных с безопасностью и разными военно-политическими форматами.
Искандарян добавил, что Евразийский союз в любом случае еще только создается, и не является совершенно готовой оформленной структурой, которая что дала, то дала.