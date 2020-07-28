Вступление Армении в Евразийский экономический союз в частности открыло перед республикой доступ на довольно большой рынок и привело к росту экспорта своих товаров в Россию. Об этом рассказал глава Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян в интервью изданию Украина.ру

Александр Искандарян: Армения сделает все, чтобы не стать полем битвы между Востоком и Западом © Sputnik /Asatur Yesayants

Политолог также отметил, что отношения Москвы и Еревана не ограничиваются одной экономикой, поэтому при вступлении в организации, в которые входит Россия, в Армении учитывался целый ряд других вопросов, связанных с безопасностью и разными военно-политическими форматами.

Искандарян добавил, что Евразийский союз в любом случае еще только создается, и не является совершенно готовой оформленной структурой, которая что дала, то дала.