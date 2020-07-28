Политические силы на Украине сейчас так трепетно относятся к предстоящим региональным выборам именно потому, что эти выборы фактически являются референдумом о доверии к президенту Владимиру Зеленскому, который он пока проигрывает. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Владимир Олейник о том, что происходит с Украиной: Зеленский может уйти по собственному желанию. Пока еще не поздно © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Я думаю, что это как раз больше соответствует действительности, чем рисовали до сих пор. Потому что пришла пора. У олигархов всегда больше денег, чем у Офиса президента, и они сказали им не валять Ваньку, а писать правильные цифры», — категоричен Ищенко.

Политолог добавил, что олигархи уже видят страну без Зеленского и стараются застолбить за собой как можно больше позиций: в частности, поэтому структуры олигарха Игоря Коломойского сейчас вбрасывают информацию, что экс-президент Петр Порошенко якобы готовит госпереворот.