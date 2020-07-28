Эксперт подчеркнул, что даже связанные с Офисом президента социологи уже не могут сохранять рейтинг Зеленского в районе 35-40%, отмечают рейтинг в 26%, и вполне возможно, что этот рейтинг упадет до 20%.
«Я думаю, что это как раз больше соответствует действительности, чем рисовали до сих пор. Потому что пришла пора. У олигархов всегда больше денег, чем у Офиса президента, и они сказали им не валять Ваньку, а писать правильные цифры», — категоричен Ищенко.
Политолог добавил, что олигархи уже видят страну без Зеленского и стараются застолбить за собой как можно больше позиций: в частности, поэтому структуры олигарха Игоря Коломойского сейчас вбрасывают информацию, что экс-президент Петр Порошенко якобы готовит госпереворот.