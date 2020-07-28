Президент РФ Владимир Путин Путин является наиболее популярным политиком на Украине и примерно на 75% превосходит президента Зеленского по популярности и по интересу к деятельности президента. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий кафедрой «Прикладная социология» Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец

Алексей Зубец: Неофициально Путин для украинцев - самый популярный и эффективный политик © Youtube / Алексей Зубец Порошенко, который концентрирует вокруг себя националистический электорат, то, по нашим оценкам, если брать за единицу, Порошенко — это две трети Зеленского.

«Дальше идут Трамп и Тимошенко, которых в общественном мнении можно приравнять к половине от Зеленского. Говорят о том, что на Украине популярен Лукашенко как эффективный лидер, но на самом деле это не так. Исследования показали, что если взять Зеленского за единицу, то Лукашенко — это треть от Зеленского. На одном уровне с Лукашенко находится Меркель, это примерно 10% от популярности Зеленского», — объясни социолог.

Таким образом президент Путин по популярности среди украинцев с большим отрывом превосходит любого политика.

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