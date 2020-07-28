Если брать альтернативных, оппозиционных политиков на Украине, дальше идет Порошенко, который концентрирует вокруг себя националистический электорат, то, по нашим оценкам, если брать за единицу, Порошенко — это две трети Зеленского.
«Дальше идут Трамп и Тимошенко, которых в общественном мнении можно приравнять к половине от Зеленского. Говорят о том, что на Украине популярен Лукашенко как эффективный лидер, но на самом деле это не так. Исследования показали, что если взять Зеленского за единицу, то Лукашенко — это треть от Зеленского. На одном уровне с Лукашенко находится Меркель, это примерно 10% от популярности Зеленского», — объясни социолог.
Таким образом президент Путин по популярности среди украинцев с большим отрывом превосходит любого политика.
Полностью интервью можно прочитать здесь.