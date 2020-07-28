Эксперт отметил, что после вынужденной эмиграции из Украины живет в Москве уже второй год, и за это время ему стало понятно, почему Россия потеряла Украину, и почему та превратилась в откровенно русофобское государство.
«Это проявляется в разговорах и в отношении к украинцам как к вечным нахлебникам, просителям и людям, все время обвиняющим Россию, но ничего при этом не делающим. Я по 10 раз на дню могу это услышать. Но как только я говорю, что Россия не виновата, — я красавчик. Как только я указываю на ее ошибки, то слышу в ответ, что вы, мол, хохлы, нахлебники, сами все профукали, мы вам ничего не дадим и так далее», — пояснил Скачко.
Но вместо того, чтобы упрекать друг друга, по его мнению, нужно разобраться и подумать, почему так произошло. Русские должны открываться перед украинцами, облегчать доступ к себе и формировать образ России не только как Кремля и петербургских набережных, а как шикарной страны с множеством новых идей и смыслов, добавил публицист.