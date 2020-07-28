Некоторые россияне относятся к украинцам как к нахлебникам, которые ничего не делают, но при этом во всем обвиняют Россию. Об этом рассказал киевский журналист Владимир Скачко в интервью изданию Украина.ру

Владимир Скачко: На Украине Россия сделала ставку на «профессиональных русских» и потерпела поражение © РИА Новости, Нина Зотина

«Это проявляется в разговорах и в отношении к украинцам как к вечным нахлебникам, просителям и людям, все время обвиняющим Россию, но ничего при этом не делающим. Я по 10 раз на дню могу это услышать. Но как только я говорю, что Россия не виновата, — я красавчик. Как только я указываю на ее ошибки, то слышу в ответ, что вы, мол, хохлы, нахлебники, сами все профукали, мы вам ничего не дадим и так далее», — пояснил Скачко.

Но вместо того, чтобы упрекать друг друга, по его мнению, нужно разобраться и подумать, почему так произошло. Русские должны открываться перед украинцами, облегчать доступ к себе и формировать образ России не только как Кремля и петербургских набережных, а как шикарной страны с множеством новых идей и смыслов, добавил публицист.