По его словам, смысл украинского националистического проекта состоит в том, что Украина — это не Россия, страны разошлись навсегда, и путь Украины в Европу — любой ценой, потому что такие страшные люди живут за восточной границей.
«Но социологические исследования, которые проводятся в стране, говорят о том, что отношение к России улучшается. Наши исследования показывают, что отношение к президенту Путину на Украине намного лучше, чем заявленная позиция… Поэтому Путин является наиболее популярным политиком на Украине, как я уже сказал, он примерно на 75% превосходит президента Зеленского по популярности и по интересу к деятельности президента», — рассказал Алексей Зубец.
Президент Путин с большим отрывом превосходит любого украинского политика. Если бы завтра выключили националистическую пропаганду в украинских СМИ и украинцы получили доступ к взвешенным оценкам российской внешней политики, то популярность президента Путина на украинском информационном поле выросла бы еще больше.
Полностью интервью можно прочитать здесь.