Украинцы в этом никогда не признаются, но Путин для них — образец эффективного лидера, который системно отстаивает интересы своей страны на международной арене. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий кафедрой «Прикладная социология» Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец

По его словам, смысл украинского националистического проекта состоит в том, что Украина — это не Россия, страны разошлись навсегда, и путь Украины в Европу — любой ценой, потому что такие страшные люди живут за восточной границей.

«Но социологические исследования, которые проводятся в стране, говорят о том, что отношение к России улучшается. Наши исследования показывают, что отношение к президенту Путину на Украине намного лучше, чем заявленная позиция… Поэтому Путин является наиболее популярным политиком на Украине, как я уже сказал, он примерно на 75% превосходит президента Зеленского по популярности и по интересу к деятельности президента», — рассказал Алексей Зубец.

Алексей Зубец объяснил, почему американская «мягкая сила» перестала быть эффективной © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

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