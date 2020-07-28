И к сожалению, сетует эксперт, в 90-е годы, да и в начале нулевых годов Россия на это внимания не обращала.
«Мы помним: «возьмите себе суверенитета сколько хотите». То есть эти движения происходили и в различных автономных и национальных образованиях самой Российской Федерации: и там ограничивались русские школы и прочее», — констатировал Корнилов.
В этом смысле, по его мнению, Россия внесла значительный вклад в то, что эта тенденция не была остановлена в самом начале.
Политолог отметил, что в России существовало наивное убеждение, что если она будет выстраивать экономические связи с этими или другими республиками, то все остальное приложится само собой.
В итоге Россия вкладывала значительные средства в те или иные республики в виде дешевых энергоресурсов, нефти, газа и прочего-прочего, а те выстраивали откровенно антироссийскую, порой даже русофобскую политику, добавил специалист.