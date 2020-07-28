Преследования русского движения или ограничение русского языка началось еще в начале 90-х и продолжается с разными темпами и разным ускорением практически во всех республиках постсоветского пространства. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру

Владимир Корнилов: В вопросе «мягкой силы» Россия должна делать кальку с западных методов © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Мы помним: «возьмите себе суверенитета сколько хотите». То есть эти движения происходили и в различных автономных и национальных образованиях самой Российской Федерации: и там ограничивались русские школы и прочее», — констатировал Корнилов.

В этом смысле, по его мнению, Россия внесла значительный вклад в то, что эта тенденция не была остановлена в самом начале.

Политолог отметил, что в России существовало наивное убеждение, что если она будет выстраивать экономические связи с этими или другими республиками, то все остальное приложится само собой.

В итоге Россия вкладывала значительные средства в те или иные республики в виде дешевых энергоресурсов, нефти, газа и прочего-прочего, а те выстраивали откровенно антироссийскую, порой даже русофобскую политику, добавил специалист.