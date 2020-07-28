Опыт применения российской «мягкой силы» на постсоветском пространстве показал, что Россия не может реализовать тот гигантский потенциал, который в этом пространстве постсоветском еще остался. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: При правильном обращении «мягкая сила» России может быть очень эффективна — ее боятся © РИА Новости, Нина Зотина

Политолог напомнил, что в конце XIX — начале XX века на территориях нынешней Западной Украины существовало большое количество людей, которые себя ассоциировали с русскими, устанавливали памятники и пытались издавать книги на литературном русском язык, ощущая себя в едином культурном пространстве с Россией, хотя тогда инструментальные возможности были не в пример хуже, чем сейчас.

«Но, к сожалению, все это как-то не работает. Но самый анекдотический случай, который мне вспоминается, когда я был в Киеве и когда деньги, выделенные тогда еще Росзарубежцентру, по-моему, потратили на то, чтобы отвезти детей из семей русской общины зимой в Сибирь. Вот ничего лучшего не нашли. То есть, скорее всего, эти деньги тупо разворовали, а потом списали на эту поездку», — пояснил Безпалько.

Чтобы сделать «мягкую силу» более эффективной, России нужно более активно опираться на русскую культуру, и провести аудит тех организаций, которые должны отстаивать ее интересы за рубежом, добавил специалист.